14.12.2017, 14:50

ФОТО: Странная картина на улицах Таллинна: водитель автобуса читает за рулем газету

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Странная картина на улицах Таллинна: водитель автобуса читает за рулем газету
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Читатель Delfi прислал в редакцию сделанную 8 декабря фотографию, на которой видно, как водитель городского автобуса читает за рулем газету. По словам читателя, делал он это в ожидании разрешающего знака светофора.

По словам специалиста по связям с общественностью Tallinna linnatranspordi AS Урмаса Тооминга, во время езды водитель не должен заниматься посторонними делами: ”Первичная обязанность всех водителей общественного транспорта — обеспечение безопасности пассажиров”.

”На данной фотографии видно (и читатель в своем комментарии тоже об этом говорит), что автобус стоит перед светофором. Это является подтверждением того факта, что водитель чтением газеты напрямую не создает опасной для дорожного движения ситуации, поскольку автобус стоит на месте. Кроме того, на фото видно, что автобус едет в депо, то есть в нем нет пассажиров. Хотя эти обстоятельства, конечно, не оправдывают поведения водителя”, — сказал он и добавил, что они непременно попросят у водителя объяснений.

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