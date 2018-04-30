ФОТО: Сторонники Сависаара провели субботник на хуторе Хундисильма

На прошедшей неделе, активисты и депутаты от “Избирательного cоюза Эдгара Сависаара” провели весеннюю толоку (субботник) на хуторе Эдгара Сависаара.

В уборке территории хутора Хундисильма приняли участие ближайшие сторонники Эдгара Сависаара из Таллинна, Маарду и Ида-Вирумаа, сообщает союз.

В субботнике участвовали: руководитель народного движения в поддержку Сависаара — Анна Жинковская, руководитель ”Избирательного cоюза Сависаара” в Нарве — Елена Вальме, депутаты от ”Избирательного cоюза Эдгара Сависаара” в Маарду — Николай Дегтяренко и Айвар Парк, кандидаты от ”Избирательного cоюза Сависаара и Делового Таллинна” — Александр Аполинский и Сергей Юргенс, а также другие активисты Союза Сависаара.