ФОТО: Столичные власти рассказали, зачем установили в Старом городе елку

В Старом городе сегодня можно наблюдать необычную картину – около кинотеатра Sõprus стоит рождественская ель.

”Не стоит беспокоиться и, несмотря на погоду, Рождество еще не настало. Снимается рекламный ролик для одного торгового центра, — пояснил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. — Стоит добавить, что середина лета — это лучший период для того, чтобы начать готовиться к зиме. Поэтому мы призываем всех жителей Эстонии подумать о том, что может быть именно их елка подошла бы для того, чтобы ее можно было установить на Ратушной площади зимой. Управа района Кесклинн открыта для всех предложений”.

Он добавил, что съёмки рекламы пройдут сегодня вечером и после этого рождественскую ель уберут.