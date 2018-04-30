30.04.2018, 09:12

ФОТО: Стартующий в Эстонии Yandex.Taxi огласил тарифы на поездки

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rus.delfi.ee
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Galerii: 9 pilti
Yandex.Taxi Foto: Yandex.Taxi

В полночь 1 мая в Таллинне запускается Yandex.Taxi — сервис для заказа такси через мобильное приложение. Специально к запуску его перевели на эстонский язык. Скачать приложение для Android или iOS можно уже сейчас.

Чтобы заказать машину, достаточно открыть приложение и указать место, куда нужно доехать. Сервис сам определяет, где находится пользователь, и направляет к нему машину. Алгоритмы Yandex.Taxi учитывают расстояние и пробки на дорогах и находят водителя, который приедет к пользователю быстрее всего.

В отличие от некоторых других подобных сервисов, приложение Yandex.Taxi рассчитывает точную цену поездки сразу — как только пользователь указал, откуда и куда он собирается ехать. Стоимость в конце пути не изменится, даже если время поездки увеличится из-за заторов. Оплатить такси можно наличными или банковской картой в приложении, сумма спишется автоматически.

Наши технологии и алгоритмы делают такси удобной и недорогой заменой личному автомобилю. Yandex.Taxi автоматически передает заказ водителю, который приедет быстрее всего. Так ему не приходится долго ждать заказов или ехать к клиенту через весь город. Сервис учитывает дорожную ситуацию, чтобы построить оптимальный маршрут. Новый заказ для водителя он заранее ищет в том месте, куда такси везет пассажира. Такие технологии снижают себестоимость поездок: водители больше зарабатывают, а пользователи меньше платят”, — говорит Арам Саргсян, директор по международной стратегии Yandex.Taxi.

В сервисе будет действовать два тарифа: ”Эконом” и ”Комфорт”. В ”Комфорте” работают автомобили D-класса и выше, например Toyota Avensis 2017 года и VW Passat 2017 года. В ”Экономе” — автомобили классов B и C, например Opel Astra.

ТОП

Подача машины по тарифу ”Эконом” стоит не более 1 евро, в эту цену входит 0,5 км пути и 5 минут ожидания. Далее — не более 0,55 евро за километр. Поминутной тарификации не будет. С 1 мая по 20 мая Yandex.Taxi дарит всем пользователям в Таллинне скидку 50% (но не более 3,5 евро) на любую поездку при оплате картой. Например, доехать от Художественного музея Эстонии KUMU до торгового центра Prisma в Ласнамяэ можно примерно за 1,65 евро, а поездка от Moрского музея Эстонии на улице Весиленнуки до международного аэропорта Таллинна обойдется примерно в 2,30 евро.

При распределении заказов приложение помимо прочего учитывает рейтинг водителя, основанный на оценках пользователей и статистике выполненных поездок. Водители с высоким рейтингом получают заказы в первую очередь. Если пассажир забыл в машине вещи или хочет задать вопрос — он может написать в чат приложения. Служба поддержки работает круглосуточно, без выходных.

Yandex.Taxi не работает с водителями напрямую. Сервис сотрудничает только с официальными таксопарками, у которых есть разрешения на перевозку пассажиров. В Таллинне к нему подключено более 300 автомобилей из десяти таксопарков-партнёров Yandex.Taxi.

Эстония — вторая страна Евросоюза для сервиса Yandex.Taxi. 15 марта он запустился в Латвии: за первый месяц работы в Риге им воспользовалось пятьдесят тысяч человек. Всего сервис работает в 300 городах десяти стран. Приложение Yandex.Taxi переведено на 15 языков.

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