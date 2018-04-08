08.04.2018, 12:50

ФОТО: Стартовала крупнейшая походная серия юбилейного года ЭР


rus.delfi.ee
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Matkamess Foto: Liis Reiman/ EV100

В субботу, 7 апреля, на Таллиннском певческом поле стартовала юбилейная серия ЭР100, предлагающая более сотни возможностей открыть для себя природу Эстонии. Каждый месяц будут проходить походы как минимум двух разных видов в разные уголки Эстонии, от походов на байдарках до походов за грибами и наблюдением за жизнью бобров, сказано в пресс-релизе.

”Объявлено начало одной из крупнейших и увлекательнейших инициатив в рамках ЭР100, которая призывает всех по-спортивному отметить юбилей Эстонии”, — сказала руководитель программы организационной команды ЭР100 Госканцелярии Маарья-Лийза Соэ. ”Уже сейчас открыта регистрация на участие в более чем в ста походах ЭР100”, — добавила Соэ.

С апреля в течение юбилейного года пройдут походы по водотокам и по заповедникам, походы с приключениями, на открытой воде, посвященные старинной культуре, велосипедные и самокатные, походы с обзором природы и собирательством, походы по болотам, автомобильные и мотопоходы, а также походы на финских санках и на коньках.

”Юбилейные походы ЭР100 дают возможность получить разнообразные впечатления от пребывания на природе”, — сказала президент Походного союза Эстонии Ингрид Кулигина. ”Каждый месяц будут проходить походы как минимум двух разных видов, в апреле состоятся походы на водотоках на байдарках, каноэ и рафтинговые походы”, — добавила Кулигина.

Серию походов ЭР100 организуют Эстонский походный союз, организационная команда ЭР100 Государственной канцелярии и Центр управления государственными лесами.

Регистрация и дополнительная информация о юбилейных походах ЭР100: www.EV100.ee/juubelimatkad.

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