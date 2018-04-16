ФОТО: Старт дан! В Эстонии начался период госэкзаменов

Сегодня в Эстонии начался период выпускных госэкзаменов. Старт был дан экзаменом по эстонскому языку как родному, на который зарегистрировалось 6772 ученика.
Смотрите, как сдают экзамен ученики Гимназии Густава Адольфа.
Сегодня в Эстонии начался период выпускных госэкзаменов. Старт был дан экзаменом по эстонскому языку как родному, на который зарегистрировалось 6772 ученика.
Смотрите, как сдают экзамен ученики Гимназии Густава Адольфа.
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