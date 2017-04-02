ФОТО: ”Спасибо, что ты был!” Посетители драмтеатра почтили память Лембита Ульфсака

В пятницу в Эстонском драматическом театре в последний раз была сыграна пьеса "Kaart ja territoorium" («Карта и территория»), режиссером-постановщиком которого является сын ушедшего недавно актера Лембита Ульфсака Юхан Ульфсак.
Постановку посвятили Ульфсаку-старшему, который еще год назад сам принимал в ней участие. Желающие могли оставить в ”книге памяти” актера запись.
”Было большой честью наслаждаться деятельностью такого великого Учителя на сцене ”.
”Скорбим по Актеру с большой буквы. Ты навсегда останешься в нашей памяти”
”Спасибо за то, что ты был!”
”Спасибо за незабываемые впечатления и воспоминания, Лембит Ульфсак!”