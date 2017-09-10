ФОТО: Создатель Горхолла одобрил картины на фасаде здания

Проектировщик Горхолла, городской архитектор Райне Карп одобряет нарисованное на фасаде здания произведение.

"Как архитектор Горхолла я считаю, что недавно нарисованное на фасаде Сильвером Сеэблумом и художниками всего Pirados Stuudio произведение — намного лучшее временное решение, чем ранее была плохо сохранившаяся и испачканная внешняя поверхность здания", — значится в обращении архитектора.

Он добавляет, что весь фасад здания к настоящему времени амортизирован в полном объеме и в ходе реновации его нужно полностью заменить. "Так что его отмывание или очищение совершенно бессмысленно", — сообщает Карп.

Городской архитектор предлагает по возможности дать дорисовать произведение и сохранить здание таким до начала работ по реновации.

"Отмывание создаст у граждан и иностранных гостей особенно глупое впечатление — в один день рисуют и во второй день отмывают. В какой-то степени благоустроенный фасад точно улучшит имеющуюся атмосферу грязных задворок", — отмечается в завершение.