ФОТО: Союз Сависаара и "Деловой Таллинн" рассказали о планах на предстоящие выборы

Сегодня в 15:00 в таллиннском отеле Hilton Tallinn Park состоялась совместная пресс-конференция Союза Сависаара и ”Делового Таллинна”.

Избирательные союзы заранее сообщили, что в пресс-конференции примут участие Эдгар Сависаар, Юри Мыйз, Ольга Иванова и Урмас Сыырумаа, которые представят свои основные принципы в связи с предстоящими выборами в органы местного самоуправления.

Основное совместное обещание избирательных союзов — организация бесплатного вывоза мусора в Таллинне. На мероприятии рассказали о других предложениях и сложившейся предвыборной ситуации.

Как сказала Иванова в начале пресс-конференции, избирательный союз Сависаара, Сыырумаа и Мыйза получил название "Избирательный союз Сависаара и "Деловой Таллинн".

"Наш избирательный союз направлен на сотрудничество, там есть принципы и других избирательных союзов. Мы обещаем то, что делали и ранее или действительно собираемся делать", — подчеркнул Сависаар.

"Сависаар сделал для Таллинна много, начиная с бесплатного общественного транспорта, и теперь мы хотим предложить таллиннцам и бесплатный вывоз мусора", — заявил Сыырумаа.

Сависаар сообщил, что он и Иванова баллотируются в Ласнамяэ, Сыырумаа — в Кесклинне и Мыйз — в Хааберсти.

На вопрос журналиста о том, как его здоровье позволяет участвовать в выборах, Сависаар ответил, что Иванова помогает и в сотрудничестве кроется сила.

Сависаар пока не может сказать, кто станет мэром: "Мы обсуждали это и вчера, может быть, устроим конкурс".

На вопрос, оплачивает ли "Деловой Таллинн" избирательную кампанию Союза Сависаара, Сыырумаа ответил, что распределение средств происходит в одном помещении, но кто и как, он еще сказать не может.

По словам Сыырумаа, обязанности покинувшего ряды "Делового Таллинна" руководителя избирательной кампании Марта Луйка пока взял на себя Мыйз. Мыйз добавил, что в ближайшее время назовут имя человека, который будет руководить избирательной кампанией.

Сависаар заверил, что ни он, ни Иванова не собираются выходить из Центристской партии.