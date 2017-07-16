ФОТО: Сотни иностранцев со всего мира приезжают бесплатно работать на эстонских хуторах

С каждым годом все больше добровольцев со всего мира готовы купить билет в Эстонию, чтобы бесплатно полоть морковку или доить коз на одном из местных хуторов, пишет Maaleht. Почему?

Джину, которая раньше училась моде и текстилю в Гонконге, уже несколько недель доит коз в качестве добровольца на хуторе Лепанийди в Хийумаа. Вручную она успевает подоить двух коз за день, с помощью машины — трех или четырех. Джину даже знает, как варить сыр.

Она приехала в Эстонию, чтобы найти себя. Чтобы работать на хуторе, Джину заплатила 200 евро организации, которая сотрудничает с EstYES (организация, занимающаяся обменом добровольцев по всему миру) в Гонгонге, а также купила билеты на самолет за свой счет. На хуторе же девушка живет и питается бесплатно.

Фото: Sven Arbet

Джину в восторге от нашей природы и сметаны. Сметану она даже собирается увезти с собой — по окончанию трехнедельного батрачества.

Однако многое в Эстонии для девушки крайне непривычно. Холод и ветреная погода соответствуют условиям, которые в Гонконге наступают зимой, а никак не летом. Почему же Джину захотела приехать добровольцем именно в Эстонию? Все благодаря хорошим впечатлениям, которые она получила, посетив Таллинн в прошлом году.

Этим летом на хуторе Лепанийди столпотворение народу из разных стран.

Фото: Sven Arbet

Японка Кийока научилась делать сыр из козьего молока всего за пару недель. Сыроварение, дойка коз — все это абсолютно новый опыт для девушки из большого японского города. Несмотря на это, сельская жизнь и сельское хозяйство вызывают у нее большой интерес.

Кийока единственная, кто не пользовалась платной системой обмена добровольцев, а приехала на Хийумаа по совету подруги, которая сама работала здесь.

Кийока недавно закончила учебу в университете и теперь, будучи экономистом, решила использовать свободный год для получения нового опыта.

Девушка воспринимает все необычное с любознательностью и радостью: в отличие от многих других гостей Эстонии, ее не пугает даже холодец.

Фото: Sven Arbet

Никаких возрастных границ

Третий доброволец на хуторе — 66-летняя Маргарет из Ирландии, которая чувствует себя здесь как дома. ”Весь сад — мой”, — смеется она, срезая ветки с барбариса, разгибая спину и указывая на двор. Погода тоже более-менее похожа на ирландскую.

Маргарет — уже опытный доброволец, она ездила в Грецию на остров Закинф, чтобы защитить гнезда морских черепах, работала в Чехии и Исландии.

Она объясняет, что встречала нескольких эстонцев в Ирландии и хотела увидеть, что это за земля такая, Эстония. Маргарет — инициативная женщина, полная энтузиазма, и не сидит сложа руки.

Фото: Sven Arbet

Четвертому гостю хутора, итальянскому мальчику Риккардо, 17 лет и его основной интерес — это смарт-устройства.

”Когда молодому человеку удается отвлечься на какое-то время, тогда и он хороший работник”, — хвалит старшая коллега. Но факт остается фактом: для Риккардо телефон намного привычнее, чем вымя козы.

Фото: Sven Arbet

”Никто не уехал отсюда, не научившись доить”, — подтверждает хозяйка хутора Лепанийди Кайре Ваннас, которая больше десяти лет принимает добровольцев.

Ни одна группа также не уехала без подробного тура по Хийумаа. За эту экскурсию добровольцы особо благодарны — Маргарет рассказывает о фантастической поездке со сдержанным восхищением, удивляясь, как много своего времени посвятил этому хозяин хутора Тийт.

Фото: Sven Arbet

Одна семья

Для Кайре добровольцы как члены семьи — каждый смотрит, как идут дела и самостоятельно заступает на рабочую смену.

Семья же у Ваннасов довольно большая. Постепенно приспособиться к местной жизни добровольцам помогают четверо детей Кайре и Тийта: 16-летний Андреас Габриэль, 15-летний Генрих, 10-летний Маргус и 4-летняя Элизабет.

Маленький Маргус признается, что добровольцы ему абсолютно по душе. ”Мне не приходится делать так много работы”, — говорит он с улыбкой во взгляде.

То, что пестрый мир приезжает прямо к ним домой, очень хорошо влияет на детей, а общение на нескольких языках не вызывает трудностей даже у самых маленьких.

Фото: Sven Arbet

Сомнения сменились благодарностью

В Эстонии обменом добровольцев занимается несколько организаций, в том числе некоммерческая организация Wwoof Eesti, которая направляет рабочую силу на хутора. По словам члена правления организации Карин Килги, 10 лет назад им было очень сложно найти хутора, которые были готовы принять незнакомых людей.

Райво Сеэптер, хозяин хутора Рятсепа в Ярвамаа, тепло отзывается о девушке из Америки, с которой ходил собирать чернику в природном заповеднике Эндла.

”Она была вся черная от черники и удивлялась, что ягоды можно есть и в лесу”, — рассказывает Сеэптер и говорит, что очень благодарен тому, что система обмена до сих пор работает.

С Wwoof также связан хутор Муресе в Вильянди, где сейчас находится доброволец из Франции. Правда, он нашел к ним дорогу скорее через международную платформу Workaway. Молодой человек учится земледелию и приехал сюда на практику на шесть недель.

”Он умеет и хочет делать любую работу — косит траву, помогает давать овцам противоглистные средства, пропалывает грядки, собирает камни, ухаживает за томатами”, — хвалит гостя хозяйка хутора Муресе Мирья Арм. Она добавляет, что приезд добровольца похож на лотерею — один хороший и работящий, второй ничего не умеет и не способен учиться.

По словам женщины, желающих работать больше, чем хутор может принять. Хутор Муресе не принимает больше трех людей за раз.