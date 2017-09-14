ФОТО: ”Солдаты НАТО не дадут Путину напасть на нас!” Прогулка по Тапа

Жизнь школьников Паши, Жени и Пети в Тапа становится все более интересной: в городе постоянно открываются новые пиццерии, а на улицах можно увидеть самых разных людей и самые разные машины, пишет Maaleht.

Мальчишки радостно декларируют: ”Солдаты НАТО не дадут Путину напасть на нас!” И говорят, что в будущем сами хотят стать военными. Эстонскими. Или натовскими, но это еще неточно.

”То, что американцы довольны тем, что им предлагают, неудивительно. Но когда французские солдаты, которые являются признанными гурманами, стали хвалить (пиццу — прим.ред.), я почувствовал, что чего-то стою”, — говорит владелец пиццерии Jersey Cowboy Grill Эрик, который, кстати, имеет и американские корни. ”Круто, а будет еще круче”, — характеризует он постоянное открытие новых точек питания.



Пенсионерка Малле говорит, что смотреть на иностранных военных интересно и что он все дружелюбны, а прибывший на экскурсию Алексей хвалит Эстонию и Тапа за чистоту. ”В городе теперь столько красивых парней”, — отмечает ожидающая электрички Света. По ее словам, столько работ по благоустройству город ранее не видел. Проводник Elron Эльви добавляет, что каждый раз, когда она проезжает мимо Тапа, в глаза бросается какое-нибудь изменение. Не все эстонские городки могут себе это позволить. ”Кода советская армия покинула Тапа, мы подумали, что теперь будет спокойно, но…”, — усмехается электрик Ааре. На самом деле он доволен, так как работы прибавилось и ему.

Свидетель Иеговы Нина не делает разницы между советскими и натовскими военными: все они люди. Она говорит, что литературу, которую она распространяет тут же возле местного магазина, берут в основном эстонцы. ”Иногда русские так злятся, когда я предлагаю им религиозную литературу, что начинают материться”, — сокрушается женщина. К счастью, это происходит нечасто.