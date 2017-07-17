ФОТО: Снова очередь! Таллиннцам становится все сложнее поменять документы

Этим летом жителям столицы особенно много хлопот доставляет смена документов, что доказывает огромная очередь сегодня утром у бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны на Таммсааре теэ в Таллинее.

Читатель Delfi прислал в редакцию фото того, как выглядела очередь у входа в бюро около 9:00. По его словам, именно в девять открываются двери, и если прийти туда в это время, то в очереди можно получить лишь 70 место.

"Самый первый клиент стоял в очереди с семи часов, то есть за два часа до открытия", — описывает читатель

Этим летом наблюдается особенно много желающих поменять документы, ток как истекает срок действия выданных в 2012 году ID-карт. Число желающих сменить документы возрастает в летнее время также из-за сезона путешествий.

Время ожидания в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны может занять несколько часов.

Департамент полиции и погранохраны написал в Facebook, что он советует ходатайствовать об обновлении или получении новой ID-карты в интернете по адресу etaotlus.politsei.ee. Департамент признает, что летом в бюро обсулижвания образуются длинные очереди, поэтому стоит выбрать онлайн-среду для подача ходатайства, где оно занимает всего пару минут.

"Мы рады, что уже смогли сэкономить время более 3000 людей", — пишет департамент об э-среде.