25.01.2019, 08:50

ФОТО: Снежные горы у берега моря. Куда складируют собранный со столичных улиц снег?


rus.delfi.ee
EST
Galerii: 21 pilti
Soolalume hunnikud linnahalli kõrval Foto: Andres Putting

Большую часть собранного с улиц Таллинна снега — как чистого, так и грязного — свозят на пустырь поблизости от Горхолла.

Рядом с кучами мусора также видны две палатки, имеющиеся у которых свежие следы выдают, что в них живут и в этот холодный период.

Читайте также: