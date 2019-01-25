25.01.2019, 08:50
ФОТО: Снежные горы у берега моря. Куда складируют собранный со столичных улиц снег?
Большую часть собранного с улиц Таллинна снега — как чистого, так и грязного — свозят на пустырь поблизости от Горхолла.
Большую часть собранного с улиц Таллинна снега — как чистого, так и грязного — свозят на пустырь поблизости от Горхолла.
Рядом с кучами мусора также видны две палатки, имеющиеся у которых свежие следы выдают, что в них живут и в этот холодный период.
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