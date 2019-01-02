ФОТО| Снежная буря нарушила работу Таллиннского аэропорта: некоторые рейсы отменены, другие задерживаются

Пресс-секретарь аэропорта Маргот Хольтс сказала, что, например, утренний рейс в Стокгольм был отменен, потому что там тоже шторм и самолет вообще не стал вылетать из Швеции.

Также был отменен рейс AirBaltic из Риги, потому что рейс, который должен был прибыть, не приземляясь, повернул обратно в Ригу.

Хольтс сказала, что у аэропорта сегодня много проблем. Дует боковой ветер, который не нравится самолетам. Падающая температура воздуха делает взлетно-посадочную полосу скользкой, и густой снегопад ограничивает видимость.

Поэтому пилотам вместе с диспетчерами приходится находить подходящий момент, чтобы рейс мог приземлиться. Поэтому самолеты могут делать несколько дополнительных кругов над Эстонией, в то время как на земле пытаются расчистить взлетно-посадочную полосу.

Хольтс сказала, что сегодня всем следует считаться с задержкой рейсов. Поскольку прибывающие рейсы часто задерживаются, из-за этого начинают задерживаться и отправляющиеся рейсы.