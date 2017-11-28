ФОТО: Смотрите, на каком этапе находится строительство развязки Хааберсти

На реконструируемой разноуровневой транспортной развязке Хааберсти сегодня открыли выезд с кругового перекрестка в направлении из города.

Отменили левые повороты на перекрестке Палдиского шоссе и улицы Ыйсмяэ перед магазином "K-Rauta”. С Палдиского шоссе автобусы теперь поворачивают на улицу Ыйсмяэ с улицы Эхитаяте. Дополнительные указатели установлены для регулирования проезда к магазину "K-rauta" и представительству "United Motors".