28.11.2017, 17:31

ФОТО: Смотрите, на каком этапе находится строительство развязки Хааберсти

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Haabersti ristmiku ehitus 28.11.2017 Foto: Andres Putting

На реконструируемой разноуровневой транспортной развязке Хааберсти сегодня открыли выезд с кругового перекрестка в направлении из города.

Отменили левые повороты на перекрестке Палдиского шоссе и улицы Ыйсмяэ перед магазином "K-Rauta”.

С Палдиского шоссе автобусы теперь поворачивают на улицу Ыйсмяэ с улицы Эхитаяте. Дополнительные указатели установлены для регулирования проезда к магазину "K-rauta" и представительству "United Motors".

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