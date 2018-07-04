04.07.2018, 19:54

ФОТО: Смотрите, кто пришел на прием в честь Дня независимости США

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rus.delfi.ee
EST 7
USA iseseisvuspäeva tähistamine suursaadiku residentsis
USA iseseisvuspäeva tähistamine suursaadiku residentsisFoto: Madis Veltman

Сегодня посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл принимал гостей в честь 242-й годовщины независимости Америки, пишет kroonika.delfi.ee.

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