05.02.2019, 20:30

ФОТО: Смотрите, какая сосуля выросла в центре Таллинна! Видали и поболе? Покажите нам!

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rus.delfi.ee
EST
ФОТО: Смотрите, какая сосуля выросла в центре Таллинна! Видали и поболе? Покажите нам!
Sven Arbet

В Таллинне на Нарвском шоссе, 13 на фасаде офиского здания на водосточной трубе выросла сосулька высотой более 17 метров.


Увидели нечто подобное? Или, быть может, некоторые сосульки выглядят угрожающе и опасно? Пришлите нам фото/видео/рассказ на journalist@delfi.ee

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