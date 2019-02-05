05.02.2019, 20:30
ФОТО: Смотрите, какая сосуля выросла в центре Таллинна! Видали и поболе? Покажите нам!(1)
В Таллинне на Нарвском шоссе, 13 на фасаде офиского здания на водосточной трубе выросла сосулька высотой более 17 метров.
В Таллинне на Нарвском шоссе, 13 на фасаде офиского здания на водосточной трубе выросла сосулька высотой более 17 метров.
Увидели нечто подобное? Или, быть может, некоторые сосульки выглядят угрожающе и опасно? Пришлите нам фото/видео/рассказ на journalist@delfi.ee
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