ФОТО: Смотрите, как проходит конференция TEDxLasnamäe 2018

Сегодня в Таллинне в пятый раз проходит конференция TEDxLasnamäe, тема которой в этом году — ”Коллективный разум”.

Как сказано на сайте TEDxLasnamäe, вероятность найти удачное решение у группы людей выше, чем у отдельного человека — будь это задачи общества или науки. Способности одного профессионала могут удивлять, но по-настоящему великие открытия совершают, работая сообща.

TEDxLasnamäe предлагает разобраться, почему нам так важно мнение других и как слаженная работа умов двигает прогресс вперед.