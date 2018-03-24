24.03.2018, 13:10

ФОТО: Смотрите, как проходит конференция TEDxLasnamäe 2018

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rus.delfi.ee
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TEDxLasnamäe 2018 Foto: TEDxLasnamäe

Сегодня в Таллинне в пятый раз проходит конференция TEDxLasnamäe, тема которой в этом году — ”Коллективный разум”.

Как сказано на сайте TEDxLasnamäe, вероятность найти удачное решение у группы людей выше, чем у отдельного человека — будь это задачи общества или науки. Способности одного профессионала могут удивлять, но по-настоящему великие открытия совершают, работая сообща.

TEDxLasnamäe предлагает разобраться, почему нам так важно мнение других и как слаженная работа умов двигает прогресс вперед.

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