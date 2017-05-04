ФОТО: Смотрите, как будут выглядеть новые автомобили МуПо

Таллиннская муниципальная полиция в четверг подвела итоги конкурса идей для нового дизайна служебных автомобилей.

Победитель Денис Карачевцев, работающий дизайнером, услышал о конкурсе от друга за несколько дней до его завершения. "Ходил два дня и думал. Придумал! Сел и в один заход все сделал. При создании концепции исходил из того, что поддержание порядка — серьезная работа: отсюда и дизайн, и выбор цвета", — рассказал победитель.

Всего на конкурс поступила 21 работа, 1 не была принята.

По словам главы МуПо Айвара Тоомпере, хороших идей было множество: были и очень простые решения, были сложные и цветастые. Интересным элементом было использование силуэта Таллинна и изображение векового стража Старого Тоомаса.

"При выборе нового дизайна автомобилей МуПо мы исходим из того, что был конкурс идей, и работы могут быть изменены как в плане цветового решения, так и в других планах. Важно и то, что когда старая бабушка будет выглядывать с верхнего этажа многоквартирного дома, она видела бы, кто это. Для этого на крыше или на капоте нужны ясно отличимые признаки", — добавил Тоомпере.