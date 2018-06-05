05.06.2018, 16:47

ФОТО: Смотрите, как будет выглядеть таллиннская супербольница

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rus.delfi.ee
EST 13
ФОТО: Смотрите, как будет выглядеть таллиннская супербольница
Raepress

В 2025 году в Таллинне должна появиться самая современная больница, которая заменит нынешние Ида - и Ляэне-Таллиннские центральные больницы и отчасти детскую больницу.

Вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер полагает, что это избавит пациентов от беготни по разным адресам, улучшит доступность врачебной помощи. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции.

Raepress

Руководитель проекта Свен Крууп сообщил, что две центральные больницы города посещают в год около 900 тысяч пациентов для получения амбулаторной помощи, из которых 600 тысяч придутся в дальнейшем на новую больницу, а из 50 тысяч стационарных пациентов туда перейдут 45 тысяч. Решение этой задачи обойдется в 300 миллионов евро на строительство, примерно 60 миллионов евро в течение 10 лет — на медицинские технологии, а годовой денежный оборот планируется в 150 миллионов евро.

Больница будет обслуживать не только таллиннцев, но и половину Эстонии. Поэтому важно, чтобы государство приняло финансовое участие в решении задачи.

На той же территории планируются еще центр семейных врачей в составе общего Ласнамяэского медицинского центра и подсобные здания, а, может быть, туда перекочует и психиатрическая клиника, взвешивается вариант также создания гостиниц для пациентов.

Основной комплекс зданий предусмотрен восьмиэтажный площадью брутто 144 645 кв.м.

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