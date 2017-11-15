ФОТО: Смотрите, как будет выглядеть обновленный центр Kaubamaja в Таллинне

Определился победитель архитектурного конкурса торгового центра Kaubamaja в Таллинне. Лучшей работой, поступившей на архитектурный конкурс, признана работа под девизом City Break, передает Раэпресс.

Одержавший победу проект застройки участков по адресу ул. Гонсиори, 2/бульвар Рявала, 6 представило архитектурное бюро DAGOpen, а его авторы — интернациональный коллектив из шести человек: Яан Кууземетс, Эрко Лухаару, Анне Вингисар, Хозе Де ла Пена Гомес Миллан, Хозе А Павон Гонзалес и Мирьям Рего Гомез.

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков отметил, что речь идет о придании нового облика этой части центра города. Исходное задание было сложным как технически, так и вследствие места расположения здания. Имеющиеся здесь здания замкнуты, новые должны быть более открытыми.

Детальная планировка позволяет создать 57 тысяч квадратных метров площади, что в 2,5 раза больше площади нынешнего здания.

Если все пойдет согласно плану, то строительство сможет начаться в 2020 году. Оно займет четыре-пять лет. Окончательная стоимость сооружения определится в ходе дальнейшей работы. Строительство предусматривается в несколько этапов, поэтому торговый центр частично останется доступным для покупателей.