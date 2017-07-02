ФОТО: Смотрите, что происходило на XII Молодежном празднике песни и танца в воскресенье

В воскресенье, 2 июля, торжественное шествие XII Молодежного праздника песни и танца "Mina jään“ началось в 9:30 часов утра и завершилось в 14:00. Праздник начался около 14:40.

По маршруту протяженностью пять километров одновременно прошли около 40 000 участников Праздника песни и танца, а также народные музыканты, говорится в пресс-релизе XII Молодежного праздника песни и танца.

Организаторы просят всех зрителей оставить достаточно места для движения участников торжественного шествия и по пути следования соблюдать указания команды организаторов шествия. ”Так как интерес к торжественному шествию всегда очень высок, то зрителям лучше всего равномерно распределиться по пути его следования. Золотое правило успешного прохода людей: шествие двигается по проезжей части, а зрители по тротуару”, — объяснил главный организатор шествия Яанус Вяльямяэ.

В торжественном шествии XII Молодежного праздника прошли представители 15 уездов и 3 городов, а также представители главной колонны шествия — всего около 39 000 участников праздника. Участники колонны соберутся на площади Вабадузе, Каарли пст и прилежащих к ним улицах. Колоны представителей уездов будут двигаться в алфавитном порядке, начиная с Хийумаа. Завершать движение колонны будет Харьюмаа и Таллинн. Участники праздника будут двигаться по маршруту площадь Вабадузе — Пярну мнт — Нарва мнт — Пирита теэ — Певческое поле.

Для входа на Певческое поле зрители могут воспользоваться воротами Ору и Ласнамяэ, так как со стороны улицы Мере будут заходить участники шествия и зрителям будет сложнее пройти через них. Также во время шествия будет существенно ограничено движение в центре города и на Пирита теэ. Поэтому водители должны соблюдать временные знаки дорожного движения и выбирать альтернативные маршруты.