ФОТО: SmartLynx не летает: туристы из Эстонии оказались в ”западне” на Тенерифе, дети плачут

Вчера вечером перенесли рейс авиакомпании Smartlynx Тенерифе-Таллинн с 22:30 на утро следующего дня (сегодняшнего) на 7:20. Утром выяснилось, что вылет вновь переносится.

По словам читательницы Delfi, которая находится на Канарах, 4 мая должен был состояться вылет в 22:30 по местному времени. Позже туристам сообщили, что вылет будет в 2:00 ночи. ”А потом нам позвонили и попросили взять такси, чтобы переехать в другой отель — вылет перенесли на пятое мая 7:20 утра”, — рассказывает туристка.

”В 5 утра из отеля нас забрал автобус. В аэропорту мы прошли регистрацию, сдали багаж. А у посадочных ворот мы узнали, что рейс снова перенесли, в этот раз на 18:30 вечера. Время вылета не подтверждено. Возможно, и в это время мы не вылетим”, — не исключает читательница.

”Никто дополнительной информации не дает. Сидим в аэропорту с маленькими детьми. Представители фирмы появились в 11:10 по местному времени. Они предоставили ваучеры на питание — по 9 евро на человека. На двух автобусах нас отвезли в гостиницу. Очень хочется поскорей вернутся домой, дети плачут”, — говорит женщина.