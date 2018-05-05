05.05.2018, 17:25

ФОТО: SmartLynx не летает: туристы из Эстонии оказались в ”западне” на Тенерифе, дети плачут

 (44)
rus.delfi.ee
EST 35
Smartlynx
SmartlynxFoto: Delfi lugeja

Вчера вечером перенесли рейс авиакомпании Smartlynx Тенерифе-Таллинн с 22:30 на утро следующего дня (сегодняшнего) на 7:20. Утром выяснилось, что вылет вновь переносится.

По словам читательницы Delfi, которая находится на Канарах, 4 мая должен был состояться вылет в 22:30 по местному времени. Позже туристам сообщили, что вылет будет в 2:00 ночи. ”А потом нам позвонили и попросили взять такси, чтобы переехать в другой отель — вылет перенесли на пятое мая 7:20 утра”, — рассказывает туристка.

”В 5 утра из отеля нас забрал автобус. В аэропорту мы прошли регистрацию, сдали багаж. А у посадочных ворот мы узнали, что рейс снова перенесли, в этот раз на 18:30 вечера. Время вылета не подтверждено. Возможно, и в это время мы не вылетим”, — не исключает читательница.

”Никто дополнительной информации не дает. Сидим в аэропорту с маленькими детьми. Представители фирмы появились в 11:10 по местному времени. Они предоставили ваучеры на питание — по 9 евро на человека. На двух автобусах нас отвезли в гостиницу. Очень хочется поскорей вернутся домой, дети плачут”, — говорит женщина.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: В Каламая в припаркованной на ”зебре” машине ребенок сидел больше часа, полиция стала искать маму мальчика

05.05.2018
По какой причине мать оставила маленького мальчика одного в машине, которую припарковала прямо на пешеходном переходе, пока не установлено. Известно, что в машине ребенок просидел больше часа.
Подробнее



ВИДЕО: В России прошли акции протеста "Он нам не царь", полиция задержала Навального

05.05.2018
Днем 5 мая в центре Москвы, на Пушкинской площади, состоялась несогласованная с властями протестная акция "Он нам не царь". Во время акции полиция задержала оппозиционера Алексея Навального. По всей России в этот день были задержаны сотни человек.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
-20% Meeste käekell Police HAMMERHEAD PL.13088JSR/04
229,- €
183,20 €
-20% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JSU/02A
189,- €
151,20 €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
-35% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JS/03A
189,- €
122,85 €
-20% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
119,20 €

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Контавейт (Эстония) - Уильямс (США)

05.05.2018
В испанской столице начинается крупный теннисный турнир с призовым фондом 6,68 млн долларов. В первом круге сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 29) сыграет в Мадриде с экс-первой ракеткой мира Винус Уильямс (США - WTA 8).
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Мария Юферева: двойная мораль президента о прощении

05.05.2018
Президент посчитала необходимым позвать на ковер и отчитать человека, который не только является примерным семьянином, но и оказывал реальную помощь больным детям, онкологическим больным и семьям, переживающим нелегкие времена. В то же время президент призывает общественность простить того, кто избил женщину, да еще и премирует его титулом главного организатора юбилейного концерта по случаю столетия государства. В связи с этим возникает вопрос, почему мы должны простить Оясоо, а в отношении Мягги нам надо быть обеспокоенными?
Подробнее

ВИДЕО: Совет уполномоченных IRL одобрил смену названия партии на "Отечество"

05.05.2018
В субботу в Таллинне собрался совет уполномоченных партии Союз Отечества и Res Publica (IRL), который одобрил смену названия партии на "Отечество" (Isamaa). Новое название должны утвердить на съезде партии в июне.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Букмекеры предрекают Нечаевой четвертое место на "Евровидении"

05.05.2018
В преддверии полуфиналов крупнейшего в мире песенного конкурса “Евровидение” аналитики букмекерского портала Betsafe уверены, что Эстония выйдет в финал. По мнению аналитиков, Элина Нечаева займет в финале четвертое место. На текущий момент специалисты предсказывают победу Израилю; второе и третье места, по их оценкам, займут Норвегия и Франция.
Подробнее