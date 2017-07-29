29.07.2017, 18:35

ФОТО: Служба безопасности Майка Пенса прибыла в Таллинн

 (10)
rus.delfi.ee
EST
Mike Pence
Mike Pence' visiitFoto: Priit Simson

В воскресенье в Эстонию с визитом прибывает вице президент США Майк Пенс, в связи с чем принимаются повышенные меры безопасности.

Команда, отвечающая за этот вопрос, уже находится в Таллинне и занимается подготовкой окрестностей Торнимяэ, где высокий гость остановится на ночлег.


Кроме того, водителям следует считаться с изменениями в дорожном движении и возможными остановками потока во время движения кортежа Пенса.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии