ФОТО: Служба безопасности Майка Пенса прибыла в Таллинн

В воскресенье в Эстонию с визитом прибывает вице президент США Майк Пенс, в связи с чем принимаются повышенные меры безопасности.

Команда, отвечающая за этот вопрос, уже находится в Таллинне и занимается подготовкой окрестностей Торнимяэ, где высокий гость остановится на ночлег.



Кроме того, водителям следует считаться с изменениями в дорожном движении и возможными остановками потока во время движения кортежа Пенса.