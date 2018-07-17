17.07.2018, 16:50

ФОТО: Служащие в Тапа срочники побывали в своем первом походе

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 14 pilti
1. jalaväebrigaadi värsked sõdurid läbisid esimese rännaku Foto: Kaitseväe peastaap

К концу прошлой недели почти тысяча срочников июльского призыва 1-й пехотной бригады прошли свой первый поход.

Всего при наличии боевого снаряжения было пройдено около шести километров.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Украинская полиция не исключает умышленного убийства эстонских туристов в Одессе

17.07.2018
На прошедших выходных в Одессе в номере одного из отелей были обнаружены тела двух граждан Эстонии в возрасте 29 и 30 лет. Вероятной причиной смерти эстонцев называют передозировку наркотиками.
Подробнее

Выкинутые деньги? ВИП-гостей концерта Guns N' Roses ждали опустевший буфет и мини-бар

17.07.2018
16 июля в Таллинне прошел концерт группы Guns N’ Roses, который посетили более 60 000 человек. Для тех, кто не хотел толпиться, организаторы предлагали специальный ВИП-пакет за 300 евро. Адвокат Карри Гинтер показал “закулисье” ВИП-отдыха.
Подробнее


ФОТО: У посольства РФ в Таллинне прошла акция в память о крушении малайзийского Боинга под Донецком

17.07.2018
Сегодня Свободная партия провела перед зданием посольства РФ в Таллинне мероприятие в память о крушении малазийского "Боинга" MH17, которое произошло 17 июля 2014 года.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-15% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBZU/61
209,- €
177,65 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Jaipur
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
126,65 €

ФОТО и ОНЛАЙН-БЛОГ | Полные пляжи и плавящийся асфальт: в Эстонию пришла настоящая жара!

17.07.2018
Если еще пару недель назад казалось, что уже можно смириться с тем, что остаток лета будет прохладным и пасмурным, то теперь ситуация совсем другая. Согласно прогнозам, сегодня воздух прогреется до 31 градуса.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Президенты в отпуск не ходят: они просто берут паузу

17.07.2018
В прошлом году по инициативе президента Керсти Кальюлайд была принята поправка к закону, упраздняющая 35-дневный отпуск для президентов. Несмотря на это, на начавшейся неделе Кальюлайд решила сделать паузу и провести время с семьей.
Подробнее

"Не хочу обидеть господина президента": главное из интервью Путина после саммита

17.07.2018
Президент России Владимир Путин после встречи с главой США Дональдом Трампом в Хельсинки дал интервью американскому телеканалу Fox News, ответив на вопросы о 12 сотрудниках ГРУ, заподозренных во вмешательстве в американские выборы, о Крыме, Сирии, новых российских ракетах и о себе самом.
Подробнее