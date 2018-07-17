ФОТО: Служащие в Тапа срочники побывали в своем первом походе

К концу прошлой недели почти тысяча срочников июльского призыва 1-й пехотной бригады прошли свой первый поход.
Всего при наличии боевого снаряжения было пройдено около шести километров.
К концу прошлой недели почти тысяча срочников июльского призыва 1-й пехотной бригады прошли свой первый поход.
Всего при наличии боевого снаряжения было пройдено около шести километров.
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