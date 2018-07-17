ФОТО: Служащие в Тапа срочники побывали в своем первом походе

К концу прошлой недели почти тысяча срочников июльского призыва 1-й пехотной бригады прошли свой первый поход.
Всего при наличии боевого снаряжения было пройдено около шести километров.
К концу прошлой недели почти тысяча срочников июльского призыва 1-й пехотной бригады прошли свой первый поход.
Всего при наличии боевого снаряжения было пройдено около шести километров.
Hooldaja
FRESENIUS MEDICAL CARE ESTONIA OÜ
Tähtaeg: 01.09.2018
Päevakajalise foto- ja videosisu juht
EKSPRESS MEEDIA AS
Tähtaeg: 22.07.2018
Kolm asekantslerit
KESKKONNAMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 10.08.2018
Kultuuriväärtuste asekantsler
KULTUURIMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 21.08.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.