ФОТО: Скорее всего, Сависаар и Иванова будут баллотироваться в Ласнамяэ

Создающие свой избирательный союз центристы Ольга Иванова и Эдгар Сависаар на местных выборах, скорее всего, оба будут баллотироваться по ласнамяэскому округу.

Иванова сказала, что Сависаар точно будет выдвигаться в Ласнамяэ, и добавила, что сама получила много писем с просьбой баллотироваться там же, поэтому, скорее всего, именно так и поступит.

По словам Ивановой, сейчас они занимаются поиском сильных кандидатов и для других районов. Более подробная информация будет обнародована 5 сентября вместе с избирательными списками.



В четверг обвиняемому в коррупции Сависаару стало плохо прямо в зале суда, и скорая доставила его в больницу. Иванова сказала, что виделась на выходных с Сависааром и что он отдохнул и уже чувствует себя лучше.

Иванова выразила надежду на то, что баллотирующиеся в их списке центристы не будут исключены из партии, и заверила, что в Рийгикогу она будет продолжать поддерживать правительство.

"Политика — это идеологическая борьба, а не политика кумовства и распределения мест. У нас в Центристской партии возник определенный идеологический конфликт”, — объяснила Иванова необходимость создания избирательного союза. Депутат сказала, что ”список Сависаара” готов поддержать в горсобрании Центристскую партию, но для этого надо будет составить коалиционный договор.