ФОТО: “Ситуация будет только усугубляться”. Метеослужба предупреждает об ухудшении погодных условий

“Шагающий” с запада на восток Эстонии снегопад сменится дождем, и дорожные условия станут очень плохими.

“Погода сегодня очень вызывающая, — сказал Delfi дежурный синоптик государственной метеослужбы. — В течение дня ситуация будет только усугубляться”.

По его словам, сегодняшняя погода приведет к тяжелым дорожным условиям. Особенно осторожными следует быть на окольных дорогах, которые могут превратиться в “покрытые водой ледяные поля”. Очень скользко может быть и на главных дорогах.

По данным pogoda.ee, сегодня днем облачно, снег, метель. Во второй половине дня, начиная с запада, осадки перейдут в мокрый снег и дождь и станут реже. Местами гололед. Ветер южный, юго-западный 7-12, порывы 17, на побережье 12-17, порывы до 24 м/с, во второй половине дня ветер на короткое время немного ослабеет. Температура воздуха на западе Эстонии 0..-3, во второй половине дня повысится до +4, на востоке Эстонии -3..-7°С, вечером повысится.