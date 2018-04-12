ФОТО: Сирена памяти звучит в этот день в Израиле. Мемориальные мероприятия пройдут и в Эстонии

Сегодняшний день особенный для Израиля и Европы. Он называется Йом а-Шоа. 12 апреля отмечается День памяти жертв Катастрофы европейского еврейства.

В этот день ежегодно по всему Израилю звучит траурная сирена. На две минуты прекращается всякая деятельность, останавливается транспорт. Люди замирают в почтительном и скорбном молчании. Во многих домах зажигают поминальные свечи. В музее Холокоста Яд ва-Шем проходит официальная церемония поминовения жертв Катастрофы.

Как сообщила еврейская община Эстонии, сегодня в память о жертвах Холокоста пройдет поминальная молитва в Таллиннской Еврейской школе. Затем на таллиннском еврейском кладбище состоится траурный митинг, на ходе котором будут зачитаны имена всех евреев Эстонии, погибших здесь во время войны.