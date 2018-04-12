ФОТО: Сирена памяти звучит в этот день в Израиле. Мемориальные мероприятия пройдут и в Эстонии

Сегодняшний день особенный для Израиля и Европы. Он называется Йом а-Шоа. 12 апреля отмечается День памяти жертв Катастрофы европейского еврейства.
В этот день ежегодно по всему Израилю звучит траурная сирена. На две минуты прекращается всякая деятельность, останавливается транспорт. Люди замирают в почтительном и скорбном молчании. Во многих домах зажигают поминальные свечи. В музее Холокоста Яд ва-Шем проходит официальная церемония поминовения жертв Катастрофы.
Как сообщила еврейская община Эстонии, сегодня в память о жертвах Холокоста пройдет поминальная молитва в Таллиннской Еврейской школе. Затем на таллиннском еврейском кладбище состоится траурный митинг, на ходе котором будут зачитаны имена всех евреев Эстонии, погибших здесь во время войны.
А накануне, в День памяти узников фашистских концлагерей, который отмечается 11 апреля, бывшие малолетние узники, объединенные в свою организацию при Содружестве ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве, почтили память тех, кто не выжил в фашистской неволе. Они возложили цветы у памятника на братской могиле в Старом городе Кохтла-Ярве и на месте бывшего концлагеря в районе шахты ”Кява”. Бывшие малолетние узники сказали, что до конца жизни будут благодарны солдатам Советской армии и союзникам, освободившим их из фашистского рабства.
В годы Второй мировой войны на территории Ида-Вирумаа существовала Вайвараская система концлагерей, в которую входил и концлагерь Клоога, где было уничтожено до 2000 евреев. Именно так утверждают документальные издания музея Холокоста Яд ва-Шем в Иерусалиме.