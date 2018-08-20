ФОТО: Сине-бело-черный: у вильяндиского магазина Maxima свое видение эстонского флага(84)
Читатель из Вильянди прислал Delfi фотографию, зафиксировавшую, как в расположенном в этом городе Maxima придали эстонскому флагу совершенно новый вид.
Читатель из Вильянди прислал Delfi фотографию, зафиксировавшую, как в расположенном в этом городе Maxima придали эстонскому флагу совершенно новый вид.
Если ранее некоторые магазины сети Maxima отличались тем, что вывешивали эстонский флаг, путая его верх с низом, то вильяндиский Maxima в этот государственный праздник пошел дальше и придумал совершенно новую концепцию госфлага — в его представлении он сине-бело-черный.
El-i projektide tehniline koordinaator
GRAANUL INVEST AS
Tähtaeg: 21.08.2018
Toote- ja arveldusosakonna juhataja
TOP CONNECT
Tähtaeg: 20.08.2018
Projekteerija-tehnik/ insener
NORDIC HOUSES KT OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 23.08.2018
Turundusanalüütik / ostuanalüütik
BAUHOF GROUP AS
Tähtaeg: 21.08.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.