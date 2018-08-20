ФОТО: Сине-бело-черный: у вильяндиского магазина Maxima свое видение эстонского флага

Если ранее некоторые магазины сети Maxima отличались тем, что вывешивали эстонский флаг, путая его верх с низом, то вильяндиский Maxima в этот государственный праздник пошел дальше и придумал совершенно новую концепцию госфлага — в его представлении он сине-бело-черный.