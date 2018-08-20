20.08.2018, 13:15

ФОТО: Сине-бело-черный: у вильяндиского магазина Maxima свое видение эстонского флага

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rus.delfi.ee
EST 75
ФОТО: Сине-бело-черный: у вильяндиского магазина Maxima свое видение эстонского флага
Foto: Delfi lugeja

Читатель из Вильянди прислал Delfi фотографию, зафиксировавшую, как в расположенном в этом городе Maxima придали эстонскому флагу совершенно новый вид.

Если ранее некоторые магазины сети Maxima отличались тем, что вывешивали эстонский флаг, путая его верх с низом, то вильяндиский Maxima в этот государственный праздник пошел дальше и придумал совершенно новую концепцию госфлага — в его представлении он сине-бело-черный.

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