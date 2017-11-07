07.11.2017, 18:20

ФОТО: Сийм Каллас был избран старейшиной Виймси

 (19)
rus.delfi.ee
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Siim Kallas
Siim KallasFoto: Madis Veltman

Сегодня на должность старейшины волости Виймси 12 голосами был избран Сийм Каллас.

Выдвигавшийся против него Антс Эрм получил шесть голосов.

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