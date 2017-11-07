ФОТО: Сийм Каллас был избран старейшиной Виймси

Сегодня на должность старейшины волости Виймси 12 голосами был избран Сийм Каллас.
Выдвигавшийся против него Антс Эрм получил шесть голосов.
Tallinn, Квартира, 161 500 EUR
Tallinn, Квартира, 122 000 EUR
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Сегодня на должность старейшины волости Виймси 12 голосами был избран Сийм Каллас.
Выдвигавшийся против него Антс Эрм получил шесть голосов.
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