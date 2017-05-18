ФОТО: Штурмовики РФ пролетели вблизи голландского военного корабля в Балтийском море

Во вторник днем два российских штурмовых самолета Су-24 три раза пролетели вблизи находившегося в Балтийском море голландского фрегата Zr.Ms. Evertsen, сообщили Королевские военно-морские силы Нидерландов в Facebook.
Навстречу российским самолетам вылетели два шведских истребителя. Как сообщают Королевские военно-морские силы, российские штурмовики не представляли опасности для голландского судна
Zr.Ms. Evertsen входит в первую постоянную военно-морскую группу НАТО и на прошлой неделе посещал Таллинн.
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