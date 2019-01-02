ФОТО| Шторм бушует в Таллинне, валит деревья и разбрасывает дорожные знаки

Как сообщил дежурный синоптик государственной Службы прогноза погоды, пока что шторм не подает признаков ослабления, а местами ветер усиливается и в отдаленных от моря регионах, достигая порывами значений до 27 км/ч.

Torm Tallinnas Foto: Tiit Blaat

Финская метеоролигечкая служба нарекла этот шторм именем Аапели (Aapeli) и он почти достиг силы урагана. "На острове Богскяр в Аландском архипелаге средняя на отрезке в 10 минут скорость ветра равнялась 32,5 м/с. Это выше прежнего рекорда для Финляндии (31 м/с), зафиксированного в 1971-м году, дважды в 1975-м и 1995-м", - сказал синоптик Паули Йокинен. Скорость ветра на архипелаги еще пока не достигла ураганных значений в 33 м/с. Однако его порывы временами превышали и 41,5 м/с.