ФОТО: Школьник выловил в центре Тарту щуку весом в 12 килограммов

Рыболовный кружок тартуского центра Koidu отправился потренироваться в рыбной ловле на реке Эмайыги в центре города. Ученик пятого класса Артур Ипитс настолько удачно закинул удочку, что на крючок попалась огромная щука.
По словам руководителя кружка Дениса Манова, мальчику повезло поймать такой улов, так как у него был спиннинг. Вытащить тяжелую рыбу из воды школьнику помог руководитель.
Рыбу, которая весила около 12 килограммов, позже отпустили обратно в реку. Манов объяснил, что такие рыбы дают хорошее потомство.
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