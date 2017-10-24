ФОТО: Школьник выловил в центре Тарту щуку весом в 12 килограммов

Рыболовный кружок тартуского центра Koidu отправился потренироваться в рыбной ловле на реке Эмайыги в центре города. Ученик пятого класса Артур Ипитс настолько удачно закинул удочку, что на крючок попалась огромная щука.

По словам руководителя кружка Дениса Манова, мальчику повезло поймать такой улов, так как у него был спиннинг. Вытащить тяжелую рыбу из воды школьнику помог руководитель.

Рыбу, которая весила около 12 килограммов, позже отпустили обратно в реку. Манов объяснил, что такие рыбы дают хорошее потомство.