ФОТО: Шедевр современного уличного искусства закрасили желтой краской

В начале этой недели стена дома по адресу Нунне, 3 была выкрашена в желтый цвет, и под краской оказалось ”похороненным” произведение самого известного в Эстонии уличного художника Эдварда фон Лынгуса.

Согласно договоренности, нарисованный на стене в рамках художественного фестиваля Tallinn Art Week 2017 ”каменный король” должен был украшать дом до конца 2018 года.



По словам организаторов фестиваля, они сами не понимают, почему и кто закрасил произведение искусства.



”Стену закрасила Elektrilevi, чтобы обеспечить своему имуществу приличный внешний вид. И правильно сделала”, — сказал руководитель отдела по городской среде управы Кесклинна Айгар Палснер, но добавил, что ничего страшного не случилось и что с художником была достигнута договоренность о том, что он нарисует картину заново.

