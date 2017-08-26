26.08.2017, 14:27

ФОТО: Шедевр современного уличного искусства закрасили желтой краской

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rus.delfi.ee
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Edward von Lõnguse teos võõbati julmalt üle
Edward von Lõnguse teos võõbati julmalt üleFoto: NOAR, Priit Simson

В начале этой недели стена дома по адресу Нунне, 3 была выкрашена в желтый цвет, и под краской оказалось ”похороненным” произведение самого известного в Эстонии уличного художника Эдварда фон Лынгуса.

Согласно договоренности, нарисованный на стене в рамках художественного фестиваля Tallinn Art Week 2017 ”каменный король” должен был украшать дом до конца 2018 года.

По словам организаторов фестиваля, они сами не понимают, почему и кто закрасил произведение искусства.

”Стену закрасила Elektrilevi, чтобы обеспечить своему имуществу приличный внешний вид. И правильно сделала”, — сказал руководитель отдела по городской среде управы Кесклинна Айгар Палснер, но добавил, что ничего страшного не случилось и что с художником была достигнута договоренность о том, что он нарисует картину заново.

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