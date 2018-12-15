ФОТО: Сестер возглавил список партии "Отечество" в Ласнамяэ, Ладынская-Кубитс — вторая

Совет уполномоченных партии Isamaa (Отечество) собрался в субботу, 15 декабря, в Таллиннском Ботаническом саду для того, чтобы утвердить и обнародовать списки своих кандидатов и предвыборную программу на предстоящих весной 2019 года выборах в Рийгикогу.