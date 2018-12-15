15.12.2018, 16:35
ФОТО: Сестер возглавил список партии "Отечество" в Ласнамяэ, Ладынская-Кубитс — вторая
Isamaa volikogu kogunes Botaanikaaias Foto: Priit Simson
Партия "Отечество" в субботу обнародовала окружные и общереспубликанский списки кандидатов на
выборах в Рийгикогу. Первым номером в избирательном округе №2 ( Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита) стал Свен Сестер, тогда как на прошлых парламентских выборах возглавляла список Виктория Ладынская-Кубитс, пишет rus.err.
На этих выборах в избирательном округе №1 (
Хааберсти, Кристийне, Пыхья-Таллинн) изначально делалась ставка на вице-председателя Таллиннского горсобрания Марта Луйка в качестве первого номера, но в итоге список возглавил депутат Рийгикогу Тармо Круузимяэ.
В избирательном округе №7 (
Ида-Вирумаа)первым номером стал министр окружающей среды Сийм Кийслер.
Совет уполномоченных партии Isamaa (Отечество) собрался в субботу, 15 декабря, в Таллиннском Ботаническом саду для того, чтобы утвердить и обнародовать списки своих кандидатов и предвыборную программу на предстоящих весной 2019 года выборах в Рийгикогу.