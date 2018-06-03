ФОТО: ”Сердце ушло в пятки и я подумал, что останусь здесь навсегда….” Фотограф-любитель столкнулся в лесу с медведем

Фотограф-любитель Пеэтер Караск решил поснимать природу, но неожиданно встретился лицом к лицу с медведем. По словам мужчины, это было самое страшное событие его жизни.

”Сейчас у меня сильно болит горло и сел голос, потому что я орал что есть мочи, махал руками и большим объективном, а он все бежал на меня. У меня сердце ушло в пятки и я подумал, что останусь там навсегда… Сейчас я сижу в машине, дрожу и думаю о том, что те минуты могли стать последними в моей жизни”, — написал Караск, уже сидя в машине.

”Я еще не смотрел и боюсь смотреть, что мне удалось снять. Когда немного успокоюсь, посмотрю. Думаю, что теперь буду немного по-другому относиться к жизни. Я не верил в бога, но теперь хочу сказать: боже сохрани!”

По словам фотографа, вместо того, чтобы убежать, медведь стал нападать на него. ”Я кричал, размахивал и щелкал светом. Сделал пару снимков его морды. Он подходил, потом снова отходил. Затем опять подходил”, — вспоминает Караск.

В определенный момент хищник встал на задние лапы, заревел и напал на мужчину с другой стороны, отрезав ему пусть к отступлению.

”Мне было ужасно страшно. В какой-то момент он находился всего в трех-четырех метрах от меня. В итоге он все же опустился обратно на четыре лапы и ушел”, — рассказывает мужчина.