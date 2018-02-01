ФОТО: Сегодня дороги исключительно скользкие! Полиция просит водителей ехать медленно и избегать обгонов

Сегодня по всей Эстонии пройдет снег и метель и дорожные условия в некоторых регионах будут особенно опасными.

“Прогноз погоды обещает сегодня днем снег и метель и перепады температуры. Сложные дорожные условия могут наблюдаться именно в Западной Эстонии”, — сказал майор полиции Марти Магнус. По его словам, несмотря на то, что, например, в Харьюмаа и Южной Эстонии сейчас дорожные условия достаточно хорошие, в связи с опасностью обледенения все лучше ехать осторожно. “В сегодняшних условиях выбирать большую скорость опасно. Едьте спокойно, соблюдая дистанцию и избегая обгонов, поскольку на дороге может быть скользко, а видимость ограничена”, — сказал он.



Магнус отметил, что самые тяжелые ДТП этого года произошли на трассах вне населенных пунктов с разрешенной скоростью 90 км/ч, и посоветовал всем запастись дополнительным временем.

“Шоссе — не место для того, чтобы выиграть время. Считайтесь с тем, что времени у вас уйдет больше”, — сказал он.

За первый месяц года произошло более 100 ДТП, в которых были пострадавшие. По первоначальным данным, пострадал 131 человек. В различных ДТП в январе этого года погибло десять человек, среди них один пешеход.