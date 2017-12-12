ФОТО: Сависаара доставили в больницу, заседание суда сорвалось

Сегодня после продолжительной паузы должен был возобновиться судебный процесс над Эдгаром Сависааром. Однако из-за того, что Сависаара доставилив больницу в связи с плохим самочувствием, судебный процесс был отложен.

Адвокат Сависаара Оливер Няэс рассказал, что утром он получил сообщение, что состояние Сависаара ухудшилось, и его доставили в больницу. Пока он не знает, почему именно экс-мэру стало плохо, но пообещал разузнать в ближайшее время.

Он добавил, что уже не общался с Сависааром некоторое время.

Няэс также пообещал представить суду врачебную справку о болезни Сависаара.

Новые заседания по делу Сависаара запланированы на 23-24 января.