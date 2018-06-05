05.06.2018, 10:23

ФОТО: Сависаар вновь не пришел на суд, заседание продолжается без него

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rus.delfi.ee
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Uisuliit
Edgar SavisaarFoto: Jaanus Lensment

Сегодня должен был продолжиться судебный процесс над Эдгаром Сависааром, однако он не снова не пришел в суд.

Как пояснил присяжный адвокат Оливер Няэс, его подзащитный находится в больнице.

Суд обсуждает новую экспертизу состояния здоровья обвиняемого в коррупции бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара.

Защитник Сависаара, присяжный адвокат Оливер Няэс обратился к судье с ходатайством о прекращении производства в отношении своего клиента. По словам адвоката, вызванный судебным разбирательством стресс может привести к смерти Сависаара, сообщает rus.err.ee со ссылкой портал новостей вещания ERR.ee.

Ведущий прокурор Стевен-Христо Эвестус отметил, что шесть экспертов пришли к выводу, что Сависаар может принять участие в судебном разбирательстве. По его словам, из-за того, что сейчас политик находится в больнице, следует найти новое время для проведения судебных слушаний.

Суду 5 июня предстоит оценить экспертизу состояния здоровья бывшего лидера центристов и принять решение о дальнейшей организации процесса.

В 14.00 суд должен огласить решение - будет ли процесс продолжен.

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