ФОТО: Сависаар в суде: я чист как стеклышко

Сегодня продолжается начавшийся в июне судебный процесс над экс-лидером Центристской партии Эдгаром Сависааром.

В июне Сависаар уже на третий день судебного разбирательства не смог продолжать в нем участие — из-за ухудшения состояния здоровья политик был доставлен в больницу.

Кроме Сависаара, на скамье подсудимых находятся Александр Кофкин, Велло Кунман, Виллу Рейльян, Хиллар Тедер, Калев Калло, Прийт Кустер, Айвар Туулберг и MTÜ Eesti Keskerakond.

Сегодня защитник Сависаара Оливер Няэс заявил о необходимости провести дополнительную экспертизу здоровья. По его словам, после госпитализации выяснилось, что помимо прочих болезней, Сависаар перенес инфаркт мозга, и есть основания полагать, что это существенно повлияло на его неврологические способности. Марек Вяли отметил, что трудоспособность Сависаара снижена.



По оценке Няэса, прошлая экспертиза была слишком поверхностной. Он отметил, что, помимо прочего, Сависаар жаловался комиссии на проблемы с краткосрочной памятью, но та посчитала, что это не повлияет на его способность участвовать в судебном процессе. Дополнительная экспертиза сможет установить, способен ли Сависаар участвовать в слушаниях в полном объеме.

”Часто говорят о противоречии, что я хочу выдвигаться на местных выборах, а здесь поднимаю вопрос здоровья. Я не вижу в этом противоречия. Участие в выборах не связано со здоровьем. В выборах может участвовать и тяжелобольной человек, а вот под суд человека, который неизлечимо болен и не может участвовать в судебном процессе, отдавать нельзя. Именно судебное производство побудило меня участвовать в политике. Эксперты сказали, что я достаточно здоров для участия в слушаниях. Если я могу участвовать в судебном процессе, то могу участвовать и в выборах”, — сказал на суде сам Сависаар.

Государственный прокурор Стивен-Христо Эвестус не нашел оснований для повторной экспертизы и сомнений в решении экспертов. Суд согласился с ним и не удовлетворил ходатайство защиты.

Далее Няэс и защитник Александра Кофкина Айвар Пильв выступили с ходатайством о прекращении дела в связи с истечением разумного процессуального срока. Суд сообщил, что сформирует свою позицию по этому вопросу в ближайшие несколько недель, а пока хочет заслушать обвинение, что и было сделано.

В своей речи гособвинитель отметил, что это не первый случай, когда члены Центристской партии обвиняются в коррупции. "В правовом государстве такое поведение политика неприемлемо. Факты указывают на продолжавшееся долгие годы коррупционное поведение", — сказал Эвестус. По его словам, по делу есть около 150 свидетелей плюс письменные доказательства.

После выступления прокурора Сависаар сказал, что обвинения ему понятны, и добавил: "Нет, я чист как стеклышко".

После получасовой паузы слово было вновь предоставлено Няэсу, который отметил, что у прокуратуры нет доказательств того, что между Сависааром и Кофкиным по части 191 000 была какая-то связь коррупционного характера и что все это лишь оценки прокуратуры, не подтвержденные фактами. По его словам, речь идет о кредите, который один друг предоставил другому в трудное для того время (бракоразводный процесс). "В эпизодах присвоения городского имущества важно, что эти рекламы были необходимы для оповещения общественности, — продолжил он. — Заказанная КаПо экспертиза показала, что все плакаты содержат информацию, касающуюся публичного интереса". Что касается того, что Кофкин якобы оплачивал отдых Сависаара, то речь, по словам защитника, опять же, идет об отношениях между двумя друзьями и Сависаар наличными возместил расходы.

Визит Виллу Рельяна, по его словам, представлял из себя визит вежливости, где Сависаар выполнял в основном лишь роль слушателя и в итоге заявил, что ему никакие блага не нужны. ”Мы можем занять вопросом достоверности информации Рейльяна”, — отметил адвокат.

”По эпизоду с Хилларом Тедером его обвиняют в даче взятки и совершении скрытого пожертвования Центристской партии. Но это неправда. Получатель займа Midfield — лицо, стоящее отдельно от партии”, — подчеркнул Няэс и добавил, что обвинение является необоснованным по всем пунктам.

Защитник Кофкина Пильв вновь вернулся к вопросу разумных процессуальных сроков и сказал, что суду следует относиться ко всем уликам критически.

Кроме того, практические все защитники выступили с критикой в отношении процесса сбора соответствующими органами оперативной информации, на основании которой были выдвинуты обвинения.

”Правовая позиция партии не изменилась. Обвинение безосновательное. Центристская партия не принимала скрытых пожертвований в крупных размерах”, — сказал защитник партии Эрки Кергандберг.

Партия попросила прокуратуру завершить дело по принципу опортунитета. Прокуратура отказала.

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