ФОТО: Сависаар провел встречу своего "союза". Дальнейшее туманно

В понедельник вечером, пока проходило собрание совета таллиннского отделения Центристской партии, Эдгар Сависаар собрал своих сторонников — "Союз Сависаара".

Напомним, что по итогам собрания центристы заявили, что Сависаару будет предложено первое место в общем списке, и далее Сависаар должен сам решить, что будет делать.

У себя в Facebook Сависаар опубликовал пост с фото и написал: "31 июля 2017 были с друзьями в Ülemiste City. ERR меня не узнал. А я на месте был. На месте также были Реэт Куду, Март Вийзитамм, Керсти Сумера, Урми Рейде, Ольга Иванова, Пеэтер Эрнитс и многие другие".

Напомним, что ранее Сависаар выпустил видео, в котором заявил, что вернулся.

Советник Сависаара Андрес-Мариус Розенблат рассказал во время встречи в Юлемисте, что экс-глава центристов встречался со своими единомышленниками и сторонниками, которые в начале года образовали Союз Сависаара.

"Пока рано говорить, что может образоваться дальше, но и из опубликованного на выходных видео читается, что из этого может образоваться что-то иное. Что-то совершенно отдельное от Центристской партии", — отметил советник.