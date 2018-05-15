ФОТО: Самые дорогие экземпляры автопарка Яануса Винка: от Mercedes до Lamborghini

Заместителю заведующего подразделения ремонта автобусов Яанусу Винку принадлежало больше транспортных средств, чем предполагалось изначально.

Несмотря на то, что его Lamborghini довольно старая, общая стоимость автопарка достигает сотен тысяч евро. Соответствующие органы арестовали как минимум 70 транспортных средств, в том числе Aston Martin, Lamborghini, Mercedes.

Самые дорогие машины автопарка Винка: переделанный в лимузин старый Hummer H1 в довольно плохом состоянии: 25 000 — 32 000 евро; Hummer H2: 16 000 — 25 000 евро; Chevrolet Corvette C3 1980-х годов — до 16 000 евро; Lamborghini Murcielago Roadster — до четверти миллиона евро; Aston Martin DB9 Volante (2006) — около 25 000 евро.