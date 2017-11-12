ФОТО: Самое глупое приобретение в истории Эстонии? ”Золотой туалет” на Тоомпеа тогда и сейчас

Когда 16 января 2002 года на Тоомпеа был открыл ”золотой туалет”, только ленивый не высказался на этот счет, преимущественно в негативном ключе.

Общественное отхожее место обошлось тогда в более чем 2 млн крон, в то время как средняя зарплата в стране составляла около 6000.

Tualett Foto: EPL Arhiiv

Вскоре выяснилось, что конкурса на закупку и установку туалета Таллиннский коммунальный департамент не проводил, что вызвало новую волну критики. Виновные были наказаны, но вместо грозившего тюремного заключения отделались солидным штрафом.

Miljonipeldik september 2017 Foto: Andres Putting

В знак протеста народ пытался блокировать отток камнями и прочими предметами. Наплыва посетителей не наблюдалось.

С момента возведения сортир уверенно несет убытки.

Miljonipeldik september 2017 Foto: Andres Putting



