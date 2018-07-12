ФОТО: Саммит НАТО: Ратас прибыл на ужин в обществе Дональда Трампа и его супруги

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас прибыл на ужин в рамках проходящего в Брюсселе саммита НАТО в обществе президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп.

На фотографиях видно, как политики о чем-то оживленно беседуют. (Foto: AFP) (Foto: AP)

(Foto: REUTERS)