ФОТО С ВОЗДУХА: Заторов в Таллинне меньше, но районов масштабных дорожных работ лучше все равно избегать

Сегодня утром Таллинский транспортный департамент совместно с полицией провел в утренние часы "пик" наблюдение с воздуха за местами, где обычно случаются заторы, и обнаружил, что на перекрестке Таммсааре-Тонди-Рахумяэ их нет вообще и в других местах движение стало более плавным, сообщает Раэпресс.

По мнению мэра города Таави Ааса, к улучшению ситуаций привели усилия по оптимизации по времени проведения дорожных ремонтных работ. Июль для этого - наилучший период, когда ремонт на дорогах причиняет минимум неудобств, поскольку это время отпусков и люди покидают город.

Наблюдение с воздуха показало, что в районе Пирита и Русалки движение идет относительно спокойно и плавно.

Несколько хуже пока обстановка на дорогах и улицах по вечерам.

Тем не менее, Таллинская городская управа обратилась к горожанам с призывом избегать проезда в районе масштабных дорожных работ, а если такой возможности нет, то запасаться временем для преодоление загруженных участков. Лучше сейчас пережить небольшие неудобства, зато осенью дать движению в городе войти в нормальный ритм.